Mexico is maandag getroffen door een aardbeving. De beving met een kracht van ongeveer 7.5 werd geregistreerd in de westelijke staat Michoacan en deed volgens getuigen gebouwen schudden in de hoofdstad Mexico-Stad, honderden kilometers verderop. „Tot nu toe is er geen schade gemeld”, liet burgemeester Claudia Sheinbaum weten.