Excuses slavernij niet in nationaal programma tegen discriminatie

Excuses voor het slavernijverleden staan niet in het eerste Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme, dat maandag is gepresenteerd. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh, die het programma in samenspraak met ministeries opstelde, zegt dat er nog „financiële en bestuurlijke obstakels” zijn. Hij roept het kabinet met klem op werk te maken van onder meer formele excuses voor het slavernijverleden.