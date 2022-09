Antiracismegezant laakt wantrouwen overheid jegens burger

Nederlandse wet- en regelgeving van de afgelopen jaren is „gebaseerd op geïnstitutionaliseerd wantrouwen vanuit de politiek en overheid jegens de burgers”, schrijft de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme Rabin Baldewsingh in het eerste Nationaal Programma tegen Discriminatie en Racisme, dat maandag is gepresenteerd. Deze gang van zaken heeft volgens Baldewsingh bijgedragen aan „een groeiende vertrouwensbreuk” in de samenleving, tussen „grote groepen burgers” en de politiek en overheid, zo staat in de inleiding van het programma.