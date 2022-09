De Russische kosmonaut Valeri Poljakov is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij voerde de langste onafgebroken ruimtevlucht ooit uit. Van 8 januari 1994 tot 22 maart 1995 verbleef hij in een baan rond de aarde, een periode van in totaal 437 dagen en 18 uur. Daarin draaide hij ongeveer 7000 rondjes rond de planeet en legde hij naar schatting 280 miljoen kilometer af.