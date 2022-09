Ruim twee jaar na de moord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kiliçsoy begint de rechtbank Gelderland aan het strafproces over deze zogenoemde Beuningse vergismoord. Meerdere verdachten van de achtkoppige groep staan behalve voor deze moord terecht voor een liquidatiepoging in Tienhoven. Ook in die zaak zou er sprake zijn van een vergissing.