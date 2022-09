Biden prijst ‘waardigheid’ en ‘service’ van koningin Elizabeth II

De Amerikaanse president Joe Biden en zijn vrouw Jill hebben zondag persoonlijk afscheid genomen van Elizabeth II bij haar kist die in het Britse parlement is opgesteld. In de vroege avond lieten televisiebeelden het paar zwijgend zien terwijl ze vanaf een podium in Westminster Hall naar de kist keken. Op enig moment sloeg Biden een kruis. Na afloop prees hij de overleden koningin om haar „waardigheid” en „service”. Ook noemde hij haar „fatsoenlijk” en „eerbiedwaardig”.