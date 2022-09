In de Tweede Kamer heerst verbazing dat Ridouan Taghi en Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, in de gevangenis contact hebben gehad. Volgens De Telegraaf schreven zij onder meer brieven naar elkaar met Koranteksten, die mogelijk gecodeerde boodschappen zouden bevatten. Volgens de krant zijn er signalen dat prinses Amalia doelwit is van een aanslag vanuit het kamp van de vermeende topcrimineel Taghi.