Zo’n vijfduizend vrijwilligers hebben zaterdag in Limburg meegedaan aan de actie Maas Cleanup. Samen haalden ze naar schatting van de organisatie zo’n 40.000 kilo afval uit de Maas of van de oevers van de rivier. Daarnaast waren in de wijken van steden en dorpen nog talloze andere vrijwilligers actief met het opruimen van plastic afval, aldus een woordvoerster van Maas Cleanup na afloop.