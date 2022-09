Gouverneur start onderzoek om investering in vakantiepark

Gouverneur Emile Roemer van Limburg laat een onafhankelijk onderzoek instellen naar een privé-investering van de topman van een miljoenenfonds van de provincie. Roemer reageert daarmee op een artikel in Dagblad de Limburger van vrijdag over een investering van ruim een miljoen euro door de topman in een vakantiepark in Meijel. Volgens Roemer was dat park tot voor kort hoofdzakelijk in beeld met betrekking tot niet-toegestane permanente bewoning en illegale huisvesting van arbeidsmigranten.