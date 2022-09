De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) is vrijdag niet aanwezig bij een ingelast overleg tussen het ministerie van Volksgezondheid en organisaties in de zorg over het zogenoemde Integraal Zorgakkoord, zegt een woordvoerster van de LHV. De huisartsen hebben eerder deze week aangegeven het akkoord niet te steunen.