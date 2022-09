Maatregelenladders moeten samenleving zo lang mogelijk openhouden

Het kabinet heeft een set „maatregelenladders” aan de Tweede Kamer gestuurd die duidelijkheid moet verschaffen over de coronasituatie. Het gaat om 29 sets maatregelen, ingedeeld per sector. Deze maatregelen lopen in vier sporten van licht naar zwaar, schrijft zorgminister Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer. Volgens de plannen blijft het mogelijk om mondkapjes, coronatoegangsbewijzen en anderhalve meter afstand weer te gaan verplichten.