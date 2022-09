Zelenski: bewijs voor oorlogsmisdaden in heroverde delen Oekraïne

De Oekraïense president Volodimir Zelenski zegt bewijs te hebben dat veel gedode Oekraïners zijn begraven op verschillende locaties in onlangs op Rusland heroverde delen van het noordoosten van Oekraïne. Hele families zouden zijn gemarteld. Hij vergeleek de gruwelijkheden met wat dit voorjaar werd aangetroffen in de buurt van Kiev, in het plaatsje Boetsja, na de terugtrekking van Rusland. Zelenski deed zijn uitspraken in een interview met persbureau Reuters.