Europese wijnboeren produceren dit jaar naar verwachting ongeveer evenveel wijn als vorig jaar, ondanks de extreme droogte. Met name in Frankrijk, het op een na belangrijkste wijnland van Europa, is de opbrengst goed. Samen met de twee andere belangrijke landen Italië en Spanje komt de wijnproductie 1 procent hoger uit dan vorig jaar, meldt de Europese boerenvakbond Copa-Cogeca.