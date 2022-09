Sywert van Lienden en zijn zakenpartners hebben geen volledige inzage gegeven in hun documenten rond de mondkapjesdeal met het ministerie. Dat melden de onderzoekers van Deloitte in hun langverwachte rapport. De „belanghebbenden” bij de Stichting Hulptroepen (de tak zonder winstoogmerk) en de Relief Goods Alliance (het commerciële bedrijf) hebben zelf een selectie gedeeld, staat in het onderzoek.