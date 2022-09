De 19-jarige Ismail H. heeft bekend dat hij op 23 maart de 21-jarige Akram el Idrissi heeft doodgeschoten bij een speelplein aan de Hunzestraat in Amsterdam-Zuid. Dat werd vrijdag duidelijk tijdens de eerste inleidende zitting van de zaak in de rechtbank van Amsterdam. De verdachte, die niet bij de zitting aanwezig was, wordt verdacht van moord en meervoudige poging tot doodslag.