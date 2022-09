De broekriem wordt aangehaald in Den Haag. De gemeente verkeert in financiële problemen en kan daarom minder geld uitgeven in de komende jaren. Dat hebben de vijf partijen die samen het nieuwe college vormen afgesproken in hun akkoord. Dat is vrijdag gepresenteerd, een halfjaar na de gemeenteraadsverkiezingen. De Haagse coalitie bestaat uit D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA.