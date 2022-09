Tbs voor psychotische verdachte na doden vader in Amsterdam

De rechtbank in Amsterdam heeft vrijdag de 33-jarige Gregory R. ontslagen van rechtsvervolging en tbs met voorwaarden opgelegd. R. doodde in de nacht van 26 op 27 december zijn 84-jarige vader in diens seniorenwoning aan de Koornhorst in Amsterdam-Zuidoost. Volgens de rechtbank moet R. niet gestraft maar langdurig behandeld worden. Deskundigen hebben vastgesteld dat hij zijn daad heeft gepleegd terwijl hij volledig in de ban verkeerde van een psychose. Van enige vrije wil was geen sprake.