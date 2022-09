Luchtvaartmaatschappij KLM baalt van de „verregaande consequenties” van de nieuwe capaciteitsbeperkingen die Schiphol heeft aangekondigd. „Het is teleurstellend te moeten constateren dat Schiphol deze stappen opnieuw last-minute neemt. Op dit moment bekijkt KLM wat de gevolgen van de nieuwe beperkingen zijn. Naar verwachting is hierover binnen enkele dagen meer duidelijk”, staat in een reactie.