​Klein lichtpuntje in Ethiopische crisis

De hernieuwde strijd in de Ethiopische regio Tigray duurt inmiddels alweer drie weken. Het is de laatste episode in een oorlog die al bijna twee jaar voortduurt, maar wereldwijd niet bepaald in het middelpunt van de belangstelling staat. Het neemt niet weg dat zich in de regio een grote crisis afspeelt. WHO-chef Tedros Adhanom Ghebreyesus sprak in augustus zelfs van „de grootste humanitaire crisis ter wereld. (…) Zonder overdrijven kan ik zeggen dat de humanitaire crisis in Tigray erger is dan in Oekraïne.”