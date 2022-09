De Aziatische aandelenbeurzen lieten vrijdag verliezen zien ondanks meevallende cijfers over de Chinese economie. Zowel de winkelverkopen als de industriële productie in de op een na grootste economie ter wereld viel hoger uit dan verwacht ondanks de strenge coronamaatregelen in het land. De hoop dat de Chinese autoriteiten de economie verder zullen ondersteunen nam daardoor echter wat af.