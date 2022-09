Een halfjaar na de gemeenteraadsverkiezingen zit ook in Den Haag de collegevorming erop. Vijf partijen hebben een akkoord gesloten. D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA presenteren hun plannen vrijdag. Dan wordt ook duidelijk wie de komende jaren de wethouders in de hofstad zijn. Zij staan voor een moeilijke opgave, want Den Haag zit krap bij kas.