In de onlangs door Oekraïne op Russische troepen heroverde stad Izjoem is een massagraf gevonden. President Volodimir Zelenski, die woensdag de oostelijke stad tussen Charkov en Loehansk nog bezocht, heeft dat gemeld. „We willen dat de wereld weet wat de Russische bezetting heeft veroorzaakt”, zei hij, zonder details te geven over het aantal gevonden lichamen of de doodsoorzaak.