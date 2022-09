Techbedrijven zijn donderdag onderaan geëindigd op de aandelenbeurs in Amsterdam. Ze drukten de AEX daarmee in het rood. Zorgen over stevige renteverhogingen overheersten de laatste handelsuren. Nieuwe cijfers uit de Verenigde Staten wezen op een robuuste Amerikaanse economie, waardoor de kans groot is dat de Federal Reserve doorgaat met het verhogen van de rente.