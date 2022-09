Nog 8 verdachten vast in zaak waarin ook Jumbo-baas ondervraagd is

Van de negen verdachten die dinsdag zijn opgepakt in een omvangrijk witwasonderzoek zitten er donderdag aan het eind van de middag nog acht vast. Het Openbaar Ministerie meldt dat een van hen is heengezonden, maar dat die 33-jarige man uit Assen wel verdachte blijft. In de zaak is ook Jumbo-topman Frits van Eerd gehoord, maar of hij een van de mensen is die nog vastzitten als verdachte wil het Openbaar Ministerie niets zeggen.