De gemeente Amsterdam heeft begrip voor het besluit van Schiphol-topman Dick Benschop om op te stappen. „Amsterdam is vooraf geïnformeerd door de raad van commissarissen en respecteert zijn besluit”, schrijven wethouders Shula Rijxman (deelnemingen) en Hester van Buren (luchthaven) in een gezamenlijke verklaring. „We begrijpen de beweegreden gelet op de complexe opgaven waar Schiphol voor staat, nu en in de nabije toekomst.”