Wall Street opent licht lager na stroom van economische cijfers

De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag licht omlaaggegaan na het voorzichtige herstel een dag eerder. Beleggers kregen een stroom van macro-economische cijfers te verwerken. Zo namen de Amerikaanse winkelverkopen in augustus onverwacht toe en daalden de importprijzen in vergelijking met de voorgaande maand. De wekelijkse aanvragen van een werkloosheidsuitkering waren lager dan verwacht, wat wijst op een sterke arbeidsmarkt.