OM en advocaten botsen over voorwaarden uitlevering Saïd R.

Het Openbaar Ministerie en de advocaten van Saïd R. zijn donderdag in aanvaring met elkaar gekomen over de voorwaarden waaronder R. is uitgeleverd door Colombia. Volgens de advocaten van R., de vermeende rechterhand van Ridouan Taghi, hadden de Colombiaanse autoriteiten laten weten dat R. enkel naar Nederland mocht als hij geen levenslange gevangenisstraf zou krijgen. Volgens het OM, dat waarschijnlijk de langste straf gaat eisen, klopt dat echter niet.