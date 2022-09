Maatschappijen: opstappen Benschop gevolg van falend beleid

Het opstappen van Dick Benschop als topman van Schiphol is het gevolg van falend beleid op de luchthaven. Dat zegt BARIN, de belangenvereniging van in Nederland actieve luchtvaartmaatschappijen, in een eerste reactie. Volgens voorzitter Marnix Fruitema is het lastig om Benschop alleen de schuld te geven. Maar de oplossingen die werden aangedragen om de drukte deze zomer het hoofd te bieden waren allesbehalve structureel, zegt hij.