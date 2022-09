Claimclub: vluchtproblemen zomerperiode 2022 ‘uitzonderlijk’

De problemen met vertraagde en geannuleerde vluchten in Nederland in het voorjaar en de zomermaanden juni en juli waren „uitzonderlijk”. Dat zegt claimorganisatie EUclaim op basis van een analyse. Zo had Schiphol te kampen met grote drukte door tekorten aan beveiligers en bagageafhandelaars, waardoor vluchten werden geschrapt of vertraging opliepen. Ook personeelstekorten en operationele problemen bij luchtvaartmaatschappijen zorgden voor veel annuleringen en vertragingen. In augustus was er volgens EUclaim juist verbetering te zien.