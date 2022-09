De bosbranden die sinds maandag woeden ten westen van Bordeaux, zijn woensdagavond volgens een brandweercommandant ‘ingesloten’. Het vuur is echter nog niet onder controle en inmiddels is 3700 hectare bos en natuur in vlammen opgegaan. Zo’n duizend inwoners zijn woensdag geëvacueerd, waardoor het totale aantal evacués in de afgelopen dagen is opgelopen tot ruim 1800.