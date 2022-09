Het CDA vindt dat de nieuwe wet over de uitwisseling van patiëntengegevens in de zorg nog niet ver genoeg gaat. Kamerlid Joba van den Berg heeft in de Tweede Kamer uitgelegd waarom ze acht amendementen op de wet heeft ingediend en een negende van SP’er Maarten Hijink steunt. Ze vindt dat de wet strenger moet worden, vooral vanwege de privacy en om macht en geld bij de softwareproducenten weg te halen.