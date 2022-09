De aandelenbeurzen in New York lieten woensdag bij opening kleine winsten zien na de koersdreun een dag eerder. Wall Street beleefde dinsdag de slechtste beursdag sinds juni 2020 door een teleurstellend inflatiecijfer van de Verenigde Staten. De consumentenprijzen in de grootste economie ter wereld stegen in augustus harder dan verwacht, waardoor de hoop op mildere renteverhogingen door de Federal Reserve de grond in werd geboord.