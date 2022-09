De belangrijke chemische en farmaceutische sector in Duitsland schroeft de productie terug omdat honderden bedrijven in de sector worden getroffen door de hoge energieprijzen. De Duitse Vereniging voor de Chemische Industrie (VCI), waar ook de grote Duitse chemieproducent BASF lid van is, verwacht dat de productie in de sector dit jaar met 5,5 procent zal krimpen.