Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Commissie, hield woensdag in het Europees Parlement in Straatsburg haar derde ‘State of the Union’-toespraak sinds haar aantreden eind 2019. De Europese ‘troonrede’ stond grotendeels in het teken van de gevolgen voor de EU van de oorlog in Oekraïne en het antwoord van de unie op nijpende vragen als hoe de energiecrisis aan te pakken.