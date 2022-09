Toenmalig minister Henk Kamp van Economische Zaken zag in 2014 niets in een andere aanpak van de versterkingsoperatie, zei oud-gedeputeerde William Moorlag (2009-2015) tijdens zijn verhoor voor de parlementaire enquêtecommissie naar de gaswinning in Groningen. Volgens hem was een aanpassing toen al noodzakelijk omdat duidelijk was dat de versterking veel te lang zou gaan duren.