Donny M. volgende maand naar Pieter Baan Centrum

Donny M., de man die heeft bekend de 9-jarige Gino te hebben ontvoerd, misbruikt en gedood, zal volgende maand worden opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC), zo heeft de rechtbank in Maastricht woensdag besloten. Het jongetje verdween 1 juni vanuit Kerkrade tijdens het buitenspelen, zijn lichaam werd 4 juni in Geleen vlak bij de woning van M. gevonden, verpakt in vuilniszakken. De 22-jarige verdachte stond woensdag voor de rechter in Maastricht in een eerste, niet-inhoudelijke zitting in de zaak.