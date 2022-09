De industrie in de eurozone heeft in juli minder goed geproduceerd dan de maand ervoor. Ook op jaarbasis, ten opzichte van juli 2021, bracht de industrie minder producten voort, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat. Eerder bleek al uit cijfers over de mate van bedrijvigheid in de sector dat de Europese industrie gebukt gaat onder de gevolgen van de hoge inflatie en energieprijzen.