Donny M. bekent dat hij de 9-jarige Gino op 1 juni heeft ontvoerd uit Kerkrade, hem seksueel heeft misbruikt, hem drugs heeft toegediend en hem daarna heeft gedood. Het lichaam van Gino werd een aantal dagen na zijn ontvoering aangetroffen in Geleen, vlak bij de woning van M. De 22-jarige verdachte staat woensdag voor de rechter in Maastricht in een eerste, niet-inhoudelijke zitting in de zaak.