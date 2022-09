Duitsland overweegt energieconcern Uniper te nationaliseren

De Duitse regering overweegt energieconcern Uniper volledig over te nemen. Het bedrijf, dat ook in Nederland elektriciteitscentrales uitbaat, klopte eerder al aan in Berlijn voor meer overheidssteun omdat Rusland de toevoer van gas naar Europa afknijpt. Nu denkt het kabinet van bondskanselier Olaf Scholz erover een belang van meer dan 50 procent in Uniper te nemen of om het bedrijf volledig te nationaliseren, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.