Minister: uitzondering op mestregels was nooit vanzelfsprekend

In de Tweede Kamer zijn partijen verontwaardigd dat een uitzondering op de mestregels voor Nederlandse boeren per 2026 niet meer geldt. Maar die uitzondering was ook „nooit vanzelfsprekend”, benadrukte invallend landbouwminister Carola Schouten dinsdag. Vorige week werd bekend dat die regeling, de zogeheten ‘derogatie’, zo goed als zeker wordt afgebouwd en daarna verdwijnt. Dankzij derogatie konden Nederlandse boeren meer dierlijke mest uitrijden dan boeren in andere EU-landen.