Dieprode koersen op Wall Street na teleurstellend inflatiecijfer

De aandelenbeurzen in New York zijn dinsdag met dieprode cijfers de handel uitgegaan. Daarmee kwam een abrupt einde aan de recente reeks van winsten. Het sentiment onder beleggers op Wall Street werd keihard geraakt door tegenvallende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten. De inflatie in ’s werelds grootste economie viel hoger uit dan verwacht en daardoor kan de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve verder doorgaan met het agressief verhogen van de rente.