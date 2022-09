Stevige min voor beurs Amsterdam na inflatiecijfer VS

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is dinsdag met een stevig verlies gesloten, waarmee een einde kwam aan de recente winstreeks. De aandacht van beleggers ging vooral uit naar het belangrijke inflatiecijfer uit de Verenigde Staten, dat hoger uitviel dan verwacht. Door die hoger dan verwachte inflatie zal de Amerikaanse centralebankenkoepel Federal Reserve waarschijnlijk doorgaan met het agressief verhogen van de rente. Met name de techbedrijven op Beursplein 5 moesten het ontgelden, met betalingsverwerker Adyen als grootste daler bij de hoofdfondsen.