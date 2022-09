Huisartsen gaan zorgakkoord nu sowieso niet ondertekenen

Huisartsen en kleinere ondernemers in de wijkzorg gaan het Integraal Zorgakkoord op dit moment sowieso niet tekenen. Het ministerie van Volksgezondheid heeft de organisaties die meepraten over de toekomst van de zorg dinsdagmiddag opnieuw met spoed bij elkaar geroepen. Volgens brancheorganisatie voor kleinere ondernemers in de wijkzorg Zorgthuisnl is de bedoeling van het overleg mede om partijen die nog niet willen tekenen alsnog over te halen.