De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is positief over het wetsvoorstel dat gemeenten de mogelijkheid biedt bij de toewijzing van huizen voorrang te geven aan onder meer eigen inwoners. „Daardoor wordt het mogelijk om 50 procent van de nieuwe voorraad (sociale huur én nu ook goedkope koop) toe te wijzen aan eigen inwoners. Dat geeft gemeenten ook een prikkel om nog meer in te zetten op woningbouw”, aldus de VNG.