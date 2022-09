Oud-Kamerlid GroenLinks over gaswinning Groningen: ik heb gefaald

Liesbeth van Tongeren rekent het zichzelf aan dat de gaswinning in Groningen niet sneller is teruggedraaid. De GroenLinkser was in 2012 Kamerlid toen door de aardbeving bij Huizinge de publieke opinie over de winning begon te kantelen. Ze vindt dat zij samen met de rest van de Tweede Kamer heeft „gefaald”, zei ze dinsdag tegen de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning. Parlementariërs hadden volgens haar onvoldoende grip op het dossier, onder meer omdat ze weinig ondersteunende medewerkers hadden.