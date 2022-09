Koningin Elizabeth herdacht in Tweede Kamer

In aanwezigheid van de Britse ambassadeur Joanna Roper is in de Tweede Kamer de overleden Britse koningin Elizabeth herdacht met een moment stilte en toespraken van Kamervoorzitter Vera Bergkamp en vicepremier Sigrid Kaag, die haar namens het kabinet herdenkt. Beiden refereerden aan de band tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk en memoreerden haar enorme inzet en plichtsbesef voor haar volk in de landen van het Gemenebest, met anekdotes en uitspraken van de koningin.