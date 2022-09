Onderzoek naar gevolgen van coronaprikken bij 10.000 aanstaande moeders in Nederland heeft precies dezelfde conclusies opgeleverd als internationale onderzoeken. Dat meldt Bijwerkingencentrum Lareb op basis van bevindingen van kenniscentrum Moeders van Morgen. Ook in ons land zijn er geen aanwijzingen voor een verhoogd risico op miskramen, vroeggeboortes of andere nadelige uitkomsten voor het kind door de vaccinaties.