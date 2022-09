Bij de Spinnentelling 2022 is de kruisspin voor het tiende jaar op rij het meest geteld, gevolgd door de grote trilspin en de venstersectorspin. Dat concludeert het EIS Kenniscentrum Insecten op de site Nature Today na de telling van afgelopen weekend. Het was de tiende editie van de telling en in totaal deden er 255 mensen mee.