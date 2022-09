Bij een inval in een cocaïnewasserij in het Limburgse Ospel heeft de politie in de nacht van maandag op dinsdag zes mensen aangehouden. Het gaat om vijf mannen en een vrouw. Ook is een onbekende hoeveelheid drugs in beslag genomen, maakte de politie bekend. De cocaïnewasserij was op het moment van de inval in werking.