Huisartsen hebben belangrijke plannen over veranderingen in de gezondheidszorg afgewezen. Tijdens een landelijke ledenvergadering van de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) bleken de tegenstanders van het zogeheten Integraal Zorgakkoord (IZA) maandagavond in de meerderheid. De afwijzing is een grote tegenslag voor het kabinet, dat had gehoopt voor Prinsjesdag een akkoord te sluiten met tal van zorgorganisaties.